Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale anunta semnarea contractelor de finantare a doua proiecte - "E-cultura: Biblioteca digitala a Romaniei" si "Monumente istorice - planificare strategica si politici publice optimizate" -, in valoare totala de peste 56 milioane de lei (aproximativ 12 milioane…

- Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat vineri, 6 iulie 2018, 350 de proiecte/manifestari/acțiuni, cu o valoare totala de 50.055.165 de lei, dintre care 86 ale autoritaților și instituțiilor publice centrale, in suma totala de 16.896.865 de lei, și 264 ale unitaților administrativ-teritoriale,…

- Sunt prea multe banci in piata locala care fac acelasi lucru, se diferentiaza extrem de greu si nu aduc o valoare reala pentru clienti, sustine Bogdan Constantinescu, CEO al Printec Group Romania, precizand totodata ca procesul de consolidare din...

- Proiectele mari de investiții ale statului ar putea sa fie și in acest an victimele controlului strict exercitat de Ministerul Finanțelor pentru respectarea țintei de deficit bugetar, in condițiile in care cele mai recente date arata la patru luni un deficit de patru ori mai mare decat in aceeași perioada…

- Ministerul Culturii pregateste mai multe proiecte digitale, printre care Culturalia.ro, o biblioteca digitala nationala, si GIS - o cartografiere documentata a patrimoniului Romaniei, a anuntat ministrul George Ivascu, miercuri, in deschiderea Digital Culture Conference, prima conferinta din Romania…

- La mai bine de o luna de la startul programului de finantare al Consiliului Judetean Salaj, nicio solicitant nu s-a aratat interesat de sprijinul financiar acordat de la bugetul judetulul pentru protejarea monumentelor istorice. Documentatiile de finantare pot fi depuse din 4 aprilie, insa pana in prezent,…

- Pe consilierii locali din Timișoara nu-i vor mai aștepta pe masa, atunci cand participa la ședințe, teancuri intregi de hartii. Astazi, cei 27 de aleși locali au primit tablete noi-nouțe. Primaria Timișoara nu a dat niciun leu pe gadge-uri, ci acestea au fost oferite de noul operator care va oferi serviciile…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, s-a aflat, astazi, in vizita in județul Dambovița, prima oprire fiind la Unitatea spitaliceasca din Pucioasa. Post-ul Ministrul sanatații, vizita la Spitalul Pucioasa. Unitatea a primit finanțare pentru secția de urologie apare prima data in Gazeta Dambovitei .