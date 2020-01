Stiri pe aceeasi tema

- Crește alarmant numarul cazurilor de gripa in județul Buzau. Dupa ce, in weekend, testele rapide au indicat prezența virusului gripal de tip A sau B la un adult și 11 copii, luni, alți 11 bolnavi au primit un diagnostic asemanator. Deocamdata, autoritațile spun ca nu e cazul suspendarii cursurilor in…

- Un numar de 240 de copii cu varstele cuprinse intre 4 și 14 ani studiaza la Timisoara dupa o programa acreditata de COBIS – Council of British International Schools. Acestia studiaza la British International School of Timișoara, deschisa in septembrie 2019. Școala mentionata a devenit prima instituție…

- Miracolul de Craciun exista! In urma cu 105 ani, mai exact in prima zi de Craciun, armata englezeasca și cea ruseasca a facut pace pentru o zi. Soldații au lasat armele, au improvisat doua porți și-au dat o lecție istorica de fair-play.

- Aflat la cea de a 29 a editie, evenimentul din acest an consta, ca de fiecare data, in 2 sectiuni, una de discurs pregatit si una de discurs spontan, si se adreseaza elevilor din clasele VII - XII . La concurs s-au inscris peste 1300 de elevi din majoritatea judetelor moldave.

- Astfel, acestia au decis continuarea proiectului „O Casa departe de Acasa", care a fost lansat anul trecut pentru prima data, si care a fost menit sa fie ca un sprijin catre vorbitorii catolici de limba engleza din regiunea municipiului Iasi, in contextul in care au existat astfel de solicitari la episcopie,…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca intr-o luna de zile va pregati primul sau discurs in limba engleza. Aceasta a explicat ca vorbeste si intelege limba, dar nu o face „din teama de a nu face o greseala”. Mai apoi, referindu-se la Klaus Iohannis, aceasta a afirmat ca „presedintele…

- Viorica Dancila a explicat, astazi, la Timișoara, de ce nu vorbește in limba engleza. Astfel, provocat de un jurnalist, premierul demis a precizat, in cadrul unei conferințe de presa, ca „mai important este sa-ți iubești țara”. „Suntem in Romania și haideți sa aratam ca suntem romani, haideți sa fim…