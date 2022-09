Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza vineri, 30 septembrie 2022, incepand cu ora 18.00, o noua ediție a evenimentului „O noapte in biblioteca”, desfașurat anul acesta sub sloganul „Share location @ Biblioteca”. Timp de șase ore, biblioteca iși deschide larg porțile pentru cititorii de toate varstele, care sunt invitați sa ia parte la numeroasele evenimente organizate cu scopul de a cunoaște mai bine biblioteca, serviciile și spațiile in care iși desfașoara activitatea. Pana la miezul nopții, craiovenii vor participa la un adevarat maraton. Printre surprizele pregatite se…