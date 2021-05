Biblioteca Academiei Romane: Emisiune dedicata zilei de 10 mai in istoria Romaniei“ (video)

Organizatorul evenimentului "10 mai in istoria Romanieildquo;. este Biblioteca Academiei Romane. Azi, sambata, 29 mai 2021, ora 13. 30, si reluare, luni, 31 mai, ora 13.30, si vineri, 4 iunie, ora 23.30, are loc o emisiune dedicata zilei de "10 mai in istoria Romanieildquo;.In cadrul evenimentului au loc: Conferinta publica sustinuta de acad. Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane Prezentarea colectiei de monede de aur si de medalii emise de Rege Carol I, aflate in patrimoniul C ...