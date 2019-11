Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Generația Schimbarii – AGES din Comanești continua seria de proiecte Erasmus+ pe care le-a dezvoltat in domeniul tineretului, atat la nivel local și național, cat și internațional, iar in perioada 11-20 noiembrie 2019 a organizat la Comanești schimbul internațional de tineri „Be Confident”,…

- Daca te chinui sa slabești, ei bine, nu ești singur in povestea asta. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații, in 2019, prevalența supragreutații la persoanele cu varsta peste 18 ani, in Romania, este de 57,7%. Așadar, numarul de persoane supraponderale a crescut in ultimii ani și mulți oameni…

- Soția vine dupa soț. Așa-i in viața, așa-i uneori și in sport, și așa este acum la rubrica noastra, „(S)PORTretul saptamanii”. Saptamana trecuta, l-am avut ca invitat pe cel mai performant antrenor de badminton din Romania, Bogdan Milon. De data aceasta, o luam la…intrebari pe soția și, totodata, eleva…

- Este un motto pe care Izabela Cozma, o tanara din Bacau, il susține maxim. Chiar daca este absolventa de filologie, Izabela profeseaza in cu totul alta direcție iar motivele pentru care astazi o vom cunoaște mai bine sunt hobby-urile ei. Tanara s-a facut remarcata in urma participarilor la diferite…

- Noul BMW Seria 1, recent lansat pe piața din Romania, a ajuns și in Bacau, la centrul autorizat din Nicolae Balcescu al dealerului pe Romania, Automobile Bavaria. Astfel, un week-end intreg, clienții companiei, dar și simplii pasionați de automobile, au putut viziona și testa vedeta sezonului din marea…

- Politica in Romania este o doamna de moravuri ușoare și asta s-a vazut foarte clar la ședința Consiliului local de marți, 1 octombrie, cand consilierii PSD s-au repezit sa muște din jugulara primarului Bacaului, fostul lor coleg de partid. Ședința a fost convocata pentru a se lua o decizie in privința…

- Bacaul, alaturi de altele 25 de județe din Romania, se alatura celor peste 100 de țari din toata lumea care fac curațenie in aceiași zi, in programul „Let’s Do It!”. Evenimentul este programat sambata, 21 septembrie. „Anul acesta nu mai este aceeași mobilizare ca anul trecut, insa noi, Federația Tinerilor…

- Adulții cu handicap sunt ingrijorați ca asistenții personali, angajați și platiți de primarii sa-i ingrijeasca, vor fi concediați. In sprijinul lor, Consiliul Național al Dizabilitații din Romania (CNDR) și mai multe organizații care apara drepturile persoanelor cu handicap au depus o petiție la Ministerul…