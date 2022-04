Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Argus SA, suplimentata

Consiliul de Administratie al ARGUS S.A. intrunit in sedinta din 29.03.2022, avand in vedere convocatorul initial al A.G.O.A. ARGUS S.A. din data de 20 21.04.2022, ora 10.00, solicitarea SIF OLTENIA S.A., in calitate de… [citeste mai departe]