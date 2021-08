Stiri pe aceeasi tema

- ​George Buta a câstigat medalia de aur, vineri, în proba de super sprint de 7,5 km din cadrul Campionatelor Mondiale de Biatlon pe Role de la Nove Mesto (Cehia), anunta Comitetul Olimpic si Sportiv Român.Buta a adus astfel României primul titlu mondial la seniori în…

- Cel mai titrat gimnast din istoria Romaniei va concura peste doua luni și jumatate la ultima competiție majora din cariera, Campionatele Mondiale din Japonia, dupa care vrea sa imbrațișeze cariera de antrenor. 33 de ani! Atat din viața și-a dedicat Marian Dragulescu marii lui pasiuni, gimnastica! Dupa…

- Sportivul chinez Cao Yuan a cucerit medalia de aur in proba masculina de sarituri in apa de la platforma (10 metri), sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cao a devenit astfel primul sportiv care castiga titluri olimpice la sarituri in trei probe diferite. Cao, aflat la a treia sa participare…

- Edwin Petrea se intoarce cu medalia de bronz de la Campionatele Mondiale de MMA rezervate cadetilor si juniorilor (U18), care s-au desfasurat la Sofia. Sportivul de la CSM Ploiesti a castigat primele doua partide ale Grupei A si a pierdut-o pe a 3-a, decisiva pentru calificarea in finala categoriei…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 1 min 45 sec 95/100. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, care in semifinala a stabilit un nou record mondial de…

- „El urma un program de recuperare dupa o accidentare, pentru a incerca sa se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportul qatariot si atletismul au pierdut un erou”, se arata intr-un comunicat al Federatiei de atletism din Qatar.

- Abdalelah Haroun, sprinter originar din Qatar, a decedat la doar 24 de ani ca urmare a unui accident rutier. Sportivul era medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale din 2017.Accidentul rutier a avut loc la Doha. Nascut în Sudan, sportivul reprezenta Qatarul în competitiile internationale…