- Spectacol de exceptie pe cerul Capitalei. Piloti militari si civili din 13 tari se intrec pana diseara in acrobatii aeriene, la cel mai mare show aviatic din Romania. 150 de aeronave participa la BIAS 2018. Iar vedetele incontestabile sunt pilotii de elita de la Turkish Stars.

- Mii de oameni sunt prezenti, in jurul orei 12.00, la show-ului aerian Bucharest International Air Show (BIAS), aflat la cea de-a zecea editie. Peste 100 de aeronave vor oferi, intreaga zi, un spectacol pe cer.

- Peste 100 de aeronave vor survola, sambata, cerul Capitalei, in cadrul show-ului aerian Bucharest International Air Show (BIAS), aflat la cea de-a zecea ediție, anunța organizatorii.Presiunile SUA asupra Romaniei pentru modificarea Legii offshore cresc. Ambasadorul Romaniei in America convocat…

- Peste 53.000 de fani au participat la ultima zi a festivalului NEVERSEA care a adus pe scena principala una dintre cele mai bune trupe pop rock ale momentului, THE SCRIPT. Membrii trupei și-au cerut scuze fanilor ca nu au ajuns în România pâna acum și au oferit unul dintre cele…

- Un aparat de tip MIG s-a prabușit, in urma cu doar cateva ore, la baza Borcea din județul Calarași, iar pilotul, in varsta de 36 de ani, care avea funcție de șef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti, a murit carbonizat.

- In acest weekend, un hotel de prima mana al Capitalei se transforma intr-un loc cu totul aparte unde bucurestenii, dar nu numai ei, sunt invitati la o experienta in premiera: "wine city break". Vindodrome este cel mai sic eveniment construit in jurul vinului, iar de vineri seara, Hotelul Caro este…

- Ediția a V-a 19 Mai 2018, orele 11.00-18.00, Parcul Copou POEZIA S-A NASCUT LA IAȘI - recital al poeților ieșeni și al elevilor din colegiile ieșene Participa: Cristina Chiprian, Paul Gorban, Ștefania Hanescu, George Badarau, Corina Matei Gherman, Marcel Miron, Traian Mocanu, Andrei Patraș, Constantin…

- Energie si muzica buna in aceste momente in centrul Capitalei. Delia susține un show plin de culoare in Piata Marii Adunari Nationale.Pregatiți-va inimile, pentru ca diva din Romania va incinge spiritele cu multa dragoste si muzica.