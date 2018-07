BIAS 2018: Unde si cand are loc show-ul aerian din Bucuresti. Intrarea e gratuita

Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de off-road pe patru roți au de acum la dispoziție un mega circuit, primul de acest gen, anvergura și complexitate din Romania. Acesta este localizat la cațiva km de Capitala, langa Ciolpani, in incita bazei sportive TCS Racing Park.

- Patru romani s-au inecat in Germania, intr-o singura zi. Tragediile au avut loc, duminica, in trei localitați diferite. Un tanar de 19 ani din Romania s-a inecat in parcul de distracții acvatice din Oberhausen, dupa ce a fost descoperit pe fundul piscinei mari de salvamar. In ciuda eforturilor facute…

- Tristan Tate, noul iubit al Biancai Dragușanu, marturisea, intr-un interviu, ca nu provine dintr-o familie cu bani. Noul amorez al Biancai Dragușanu duce o viața de lux. Tristan Tate este un englez mutat in Romania de aproximativ trei ani . Tristan Tate este campion la kickboxing și are doua centuri.…

- Topul celor mai bune companii aeriene din lume și din Romania realizat de Airhelp, arata ca anul acesta primul loc este ocupat de Quatar Airways, urmat de Lufthansa și Etihad Airways. AirHelp Scor compara fiecare companie aeriana dupa trei criterii diferite pentru a va informa asupra modului in care…

- Comunicat de presa Inscrierea in competiția din 16 iunie este gratuita pentru toți tinerii sub 18 ani! Participare gratuita pentru copii și adolescenți, la DHL Carpathian Marathon Crosul Copiilor, Ștafeta sau Semimaraton sunt cele 3 probe in care iubitorii de alergare sub 18 ani se pot alinia la start,…

- ACADEMY+PLUS, școala gratuita de programare deschisa în parteneriat cu École 42 din Paris, da startul oficial înscrierilor pentru al doilea an de curs la sediul din București. În premiera, școala extinde la 500 numarul de locuri disponibile pentru cursanții din Capitala,…

- Pasionații sporturilor de contact ar putea avea parte de o lupta teribila, intre doi dintre cei mai spectaculoși practicanți din lume. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) ”Spargatorul de oase” Freddy Kemayo a sosit la București pentru a negocia contractul pentru…

- „In data de 19 mai 2018, se organizeaza excursie la Bucuresti, cu ocazia desfasurarii mitingului pentru sustinerea familiei formata dintr-un barbat si femeie. Excursia este gratuita”, se precizeaza in anunt. Anuntul a generat valuri de comentarii, Asociatia de pensionari fiind acuzata ca face jocurile…