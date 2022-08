La doar 8 ani, micuța artista originara din Pitești, Bianca Zinculescu, debuteaza in lumea muzicala cu piesa “Știu ca Pot”, care are și un videoclip foarte draguț. Melodia este compusa și produsa de catre interpretul și producatorul din Republica Moldova, EL Radu și echipa sa muzicala, iar videoclipul a fost regizat de catre Dan Mihai Lupescu, filmarile desfașurandu-se in zona județului Constanța și au durat o zi intreaga, tanara artista descurcandu-se de minune cu rolul din videoclip. Bianca Zinculescu este eleva la Școala Generala nr. 11 ”Mihai Eminescu”, din Pitești, iar orele de canto și de…