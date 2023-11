Bianca Tilici si Liviu Teodorescu lanseaza “Pe val”: Aventura filmarii in peisajele spectaculoase de pe Transalpina

Stiri pe aceeasi tema

- Take That a lansat single-ul “This Life”. Piesa va fi pe cel de-al noualea album de studio, This Life, material care va fi lansat pe 24 noiembrie. Versurile piesei ating intorsaturile și aventurile vieții, imperecheate alaturi de o melodie vibranta, plina de viața, condusa de pian. This Life incapsuleaza…

- Formația Eternal Dark a lansat recent videoclipul piesei „Blestemat”, melodie care se va regasi pe viitorul album al trupei, numit „Cugetari”. „Versurile vorbesc metaforic despre durerea sufleteasca, vinovația și frica ce prind viața, ca sa aduca pedeapsa pentru toate greșelile pe care incercam sa le…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- In timp ce melodia „Mi Loca”, alaturi de Steve Ant, ocupa primele locuri in topurile muzicale și a fost trei saptamani la rand pe primul loc in topul celor mai cautate melodii din Romania, conform topului Shazam, Liviu Teodorescu a revenit cu un nou single solo – „Ma arunc”. Track-ul este compus integral…

- NCT 127 a lansat albumul “Fact Check – The 5th Album”. Proiectul cu 9 piese este disponibil acum. Track-ul omonim „Fact Check” este o piesa dance combinata cu elementele ritmurilor afro. Versurile exprima increderea lui NCT 127 subliniind ca nu este nimic de care sa te temi, chiar daca cineva ar incerca…

- Alexandra Coman lanseaza piesa „Fata din Carpați”, un omagiu al femeii romance, și invita fanii la concertul extraordinar al maestrului Gheorghe Zamfir, unde soprana va canta alaturi de tenorul Jose Carreras și de Laura Fabian. „Piesa „Fata din Carpați este compusa de Ioan D. Chirescu, iar varianta…

- Dupa ce a lansat albumul “Saraca fata bogata” in martie 2023 și a cucerit publicul de la principalele festivaluri din Romania vara aceasta, Paulina colaboreaza cu Liviu Teodorescu pentru melodia “Nu-s ca fosta ta”. Melodia este compusa de catre cei doi artiști in cadrul unei sesiuni din urma cu cateva…

- Loredana și Shift lanseaza piesa „Mister Amor”, o colaborare surprinzatoare care imbina vocea recognoscibila a Loredanei cu stilul deja consacrat al lui Shift, intr-un mod inedit. „Mister Amor” este o piesa ce exploreaza nuanțele complexe ale sentimentelor amoroase, oferind ascultatorilor o experiența…