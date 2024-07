Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doar sapte zile de test, Bianca si Robert au fost nominalizati aseara de ispite sa paraseasca Insula Iubirii. Vestea a venit ca un trasnet pentru Bianca, acesteia fiindu-i greu sa accepte ca experienta ei in Thailanda s-a incheiat si a starnit reactii intense in ambele vile. In acelasi timp insa,…

- Insula iubirii, 28 iulie. Bianca si Robert au parasit aseara Insula Iubirii și nu mai formeaza un cuplu. Diseara, o noua limita va fi incalcata, cand o ispita va alege sa isi petreaca noaptea in camera unui concurent.Dupa doar sapte zile de test, Bianca si Robert au fost nominalizati aseara de ispite…

- Se anunta zile si nopti tot mai fierbinti pe Insula Iubirii. Testul devine din ce in ce mai greu de suportat, iar emotiile scapa tot mai des de sub control. Un lucru e cert si tot mai multi incep sa il simta pe propria lor piele: efectul de domino al trad

- Robert susține ca a fost batut de Bianca de cateva ori! Concurentul a recunoscut in ediția de astazi, 23 iulie 2024, a emisiunii Insula Iubirii ca pleca de acasa și se intalnea cu fosta lui iubita.

- Au fost scene fierbinți la Insula Iubirii! Larisa Martan l-a vrajit cu frumusețea ei pe Robert, iar concurentul s-a lasat dus de val. Ispita are o poveste de viața impresionanta, pe care a impartașit-o cu publicul! Iata cine este Larisa Martan!

- Clujeanca Anamaria Vaida și-a intrat rapid in rolul de ispita la emisiunea Insula Iubirii, sezonul 8. Tanara cu parul de foc are 36 de ani și este din Cluj-Napoca. In emisiunea filmata in Thailanda, clujeanca are rolul de a testa relațiile concurenților. Anamaria Vaida a afirmat ca este extrem…

- Editia a treia Insula Iubirii sezonul 8, din 17 iulie, a venit cu noi surprize, iar concurentele aflate in Thailanda au avut de luat o decizie importanta.Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat aseara, de la 20.30, la Antena 1, a adus din nou participantii la cel mai dur test de fidelitate in fata…

- Baieții s-au dezlanțuit alaturi de ispitele preferate la Insula Iubirii sezon 8, episodul 2 din 17 iulie 2024. Nu au mai ținut cont ca sunt filmați și au dat frau liber celor mai ascunde dorințe.