- Dupa aproximativ 15 ani de relație, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin divorț. Cei doi soți au ajuns la separare, antrenorul deja și-a refacut viața alaturi de Corina Caciuc, femeia care ii va darui un copil. Ieri, 14 februarie, de Ziua Indragostiților, impresara nu a uitat de Reghe,…

- In urma dezvaluirilor tot aparute in presa in aceste zile, Spynews.ro a aflat pe surse cum ca intre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf relațiile sunt foarte tensionate. Contactata și intrebata daca intr-adevar Laurențiu Reghecampf amenința familia, impresara ne-a raspuns pe scurt.

- Alex Bodi a cazut prada hackerilor! Afaceristul a dezvaluit, pentru Antena Stars, problemele de care are parte in ultima perioada, in mediul virtual. Se pare ca fostul soț al Biancai Dragușanu a descoperit mai multe conturi false care se folosesc de identitatea lui, cu intenția de a caștiga foloase…

- Dupa ce au facut Craciunul separat, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau vor petrece Revelionul in America, dupa o scurta escala in Dubai, acolo unde, alaturi de Ramona Gabor, au sarbatorit un an de la inceputul relației lor. Sora Monicai, care a avut in trecut o relație de cinci ani cu Badalau, ii incurajeaza…

- In urma cu puțin timp, s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf obișnuiește sa dea like unor domnișoare pe rețelele de socializare, altele decat amanta sa, care este și insarcinata, Corina Caciuc. Contactata de reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Anamaria Prodan, care…

- Mehmet Sait Caglar, turcul declarat persoana indezirabila pe teritoriul Romaniei, dupa ce instanța a stabilit ca finanța gruparea terorista al-Qaida, a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, cum vrea sa se intoarca pe plaiuri mioritice, cu acte false. Cu ajutorul unor interlopi și a unor angajați…

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla internat in stare grava la spital, in Capitala, a uimit o țara intreaga. Celebrul pilot de raliuri a suferit o operație de micșorare de stomac, in Turcia și starea lui de sanatate s-a agravat extrem de tare ulterior. Iata ce declarații a facut fiica lui Gabi Lunca despre…

- Bianca Dragușanu pare ca se ințelege de minune cu Gabi Badalau. Cei doi formeaza un cuplu de mai mult timp. Cei doi au aparut impreuna in diverse ipostaze, la puțin timp dupa ce blon dina s-a desparțit de Alex Bodi și acum iși declara fericirea cat poate de des, mai ales in spațiul online. Așa […] The…