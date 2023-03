Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.

- In prima ediție de la Chefi la cuțite a venit sora Vikai Jigulina, care a reușit sa ii surprinda pe cei trei chefi cu un preparat moldovenesc. Natasha Corneva nu a venit singura, ci impreuna cu DJ-ița, dar și fiica sa.

- In prima ediție din noul sezon de la Chefi la cuțite a venit Dan Cruceru, care a decis sa iși „testeze” talentul in bucatarie cu un preparat simplu, dar de efect. Cei trei jurați au fost impresionați de abilitațile gastronomice ale prezentatorului TV, așa ca i-au facut o propunere.

- Prima ediție din noul sezon de la Chefi la cuțite se anunța pline de surprize pentru cei trei jurați. Un bucatar din Iran a decis sa iși incerce norocul și s-a inscris la emisiune. Imediat dupa ce au gustat, cei trei chefi au facut un pariu.

- Scene ingrozitoare au avut loc intr-un centru comercial din sectorul 6 al Capitalei. Un fost concurent de la „Chefi la Cuțite” ar fi incercat sa omoare un barbat, utilizandu-se de cuțitul primit la emisiune. Este vorba despre unul dintre cei mai cunoscuți instructori de fitness și de dans din Capitala,…

- Ziua de ieri a adus o veste trista, mai ales pentru fanii „Chefi la Cuțite”, sau „America Express”, care așteptau revenirea in forța a vedetei. Intr-un comunicat emoționant, Gina Pistol anunța ca se retrage din proiectele in care era implicata la Antena 1, motivul fiind unul singur, micuța Josephine.…

- Dupa șapte ani petrecuți la Antena 1, Gina Pistol a anunțat ca se retrage din televiziune pentru a se dedica familiei. Ce salariu avea Gina Pistol la Antena 1, unde prezenta acum Chefi la cuțite, iar in trecut a prezentat și Asia Express. Gina Pistol a anunțat ca se retrage din televiziune și a mulțumit…

- Razvan Babana a plecat in vacanța in Chao Lao alaturi de mama lui. In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul concurent de la Chefi la cuțite a marturisit ca a mancat balut, șarpe și gandaci acolo. Acum este nerabdator sa incerce și carnea de scorpion.