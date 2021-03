Stiri pe aceeasi tema

- Momentul care i-a ridicat in picioare de jurații de la Romanii au Talent. O adolescenta de numai 14 ani i-a cucerit pe Andra și Smiley și i-a emoționat pe toți cu vocea ei superba. Cine este fata care viseaza sa cante pe cele mai mari scene ale lumii. Concurenta care a ridicat juriul Romanii au […]…

- La cel mai urmarit show de pe PRO TV, romanii de pretutindeni vin sa demonstreze ca nu au limite atunci cand vine vorba de pasiunile și talentele lor. Cine este concurenta din Satu Mare care i-a lasat masca pe Andra și Smiley la Romanii au talent. Ce le-a aratat este incredibil de-a dreptul. Tu ai […]…

- Andra i-a spulberat visul lui Smiley despre mariaj. Artistul și frumoasa Gina Pistol mai au puțin și vor deveni parinți pentru prima data, iar acest lucru l-a pus pe ganduri pe juratul de la Romanii au Talent. Ce credea artistul: „Stai liniștit, nu se va intampla”. La ce anume se referea soția lui Catalin…

- Smiley este un om jovial și, așa cum il descrie numele de scena, mereu cu zambetul pe buze. Venit la masa juriului dupa ce Andi Moisescu a intrat in carantina, ieșind pozitiv la noul coronavirus, cantarețul a povestit o intamplare amuzanta, dupa un numar care i-a readus-o in memorie, petrecuta dupa…

- Stanescu Adrian este un tanar in varsta de 28 de ani cu o voce absolut minunata. Marturisește ca el canta de ceva vreme și ca jobul sau principal, la ora actuala este cantatul pe strada, dupa ce a renunțat la a mai fi corporatist. Andra și Smiley, uimiți la Romanii au Talent A inceput sa […] The post…

- Sylar, mentalistul s-a prezentat la Romanii au Talent si i-a „fermecat” pe jurați. Concurentul l-a folosit pe Smiley drept asistent, pentru a-și putea realiza numarul de magie. Unul dintre jurați nu s-a lasat vrajit de concurent Sylar are 33 de ani, este din Constanța și de 11 ani locuiește la Londra.…

- Sezonul 11 al Romanii au Talent s-a desfașurat in condiții de maxima siguranța. Ediția de vineri seara a fost prima in care Andi Moisescu a lipsit, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus. Locul lui a fost luat de Smiley, care are deja suficienta experiența in postura de jurat la Vocea Romaniei.…

- Astazi, Smiley și Pavel Bartoș și-au facut incalzirea pentru premiera #unusiunu a sezonului 11 Romanii au talent și au acceptat provocarea lui Catalin Maruța de a prezenta emisiunea de la Pro TV, alaturi de el.Incarcați cu energie, cei doi au venit in studio și au adus voia buna, muzica live și au raspuns…