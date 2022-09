Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop trece prin momente grele. Fosta ispita de la Insula Iubirii a pierdut sarcina și a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stras despre clipele cumplite prin care a trecut. Ce spune vedeta despre tragicul eveniment, dar și cum a reacționat iubitul ei, George Tomaziu.

- Maria Ilioiu nu a reușit inca sa-și gaseasca alesul, dar a hotarat ca vrea sa devina mama. Fosta ispita de la Insula Iubirii a dezvaluit intamplarea care a facut-o sa realizeze ca vrea sa aiba copii, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

- Probleme mari in relația amoroasa dintre fosta ispita de la Insula Iubirii și celebrul tiktok-er. Alina a dus un razboi cu mama fetiței lui, dar și cu Dani Mocanu, pentru a fi liniștit și fericit alaturi de Dana Badea, insa se pare ca acum iși supara iubita tot mai des. Iata ce s-a intamplat intre cei…

- Andra Voloș și Dana Badea sunt ”la cuțite”, asta dupa ce fosta ispita de la Insula Iubirii a acuzat-o pe fosta lui Bogdan Mocanu ca ar avea o legatura cu iubitul ei, Alin. Acum Andra Voloș ii raspunde și o numește ”penibila”.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și George Tomaziu sunt impreuna de o luna, iar cei doi vor sa faca pasul cel mare la altar. Fosta ispita de la Insula Iubirii este insarcinata in 5 saptamani și vor sa faca o nunta de vis. Bianca Pop se afla in Spania alaturi de partenerul ei.

- Cristina și-a petrecut noaptea in brațele ispitei Denis, avand parte de mai multe momente intime și fierbinți care au fost vazute de toata lumea, insa cu toate astea cand a venit vorba de ultimul date l-a ales pe Marco. Fosta iubita a lui Sebastian a șocat pe oricine cu decizia ei. Iata cum iși justifica…

- Bianca Pop a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula Iubirii”, insa, dupa ce a participat la show, viața brunetei s-a schimbat total, avand probleme cu legea. Bianca Pop a fost intenata la Psihiatrie de catre mama sa, lucru care a deranjat-o foarte tare. De altfel, ea a fost cea care…

- Se pare ca Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, se simte din ce in ce mai rau. Tanara s-a filmat in timp ce statea pe bancheta din spate a unei mașini, iar imaginile tulburatoare i-a uimit pe oamenii din mediul virtual.