- Informații de ultima ora in cazul fraților lui Emi Pian, duși la audieri in aceasta dimineața! In urma cu scurt timp, Ciprian și Grațian Duduianu au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma perchezițiilor facute in dosarul asasinarii liderului interlop.

- Clanul Duduianu primește o noua lovitura dupa moartea tragica a lui Emi Pian. Fratii interlopului Emi Pian, Grațian și Ciprian, au fost retinuti miercuri de catre procurorii Parchetului Capitalei, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Aceștia au incercat sa il omoare pe cel care le-a…

- A fost scandal la Poliție, dupa ce frații lui Emi Pian, Grațian și Ciprian, au fost reținuți de oamenii legii pentru 24 de ore. Cei doi sunt acuzați de tentativa de omor. Ieșirea acestora din secție a coincis cu ieșirea lui Richard Rinu, principalul suspect in cazul uciderii lui Emi Pian. Femeile…

- "Bai fraților, dar cine e jegul asta? Zici ca e cel puțin rege. E plin feed-ul de el. Un magraon de toata jena, un interlop ce nu lega 2 vorbe. Un cartofor infect. Și toata lumea il baga in seama. Uite așa ne dispar "valorile", oameni buni. O sa ramana Romania fara cartofori proxeneți și șmecherați.…

- Viorica de la Clejani a observat ca reporterul nu purta masca de protecție si a izbucnit! "De ce, doamna reporter, nu purtați masca? Ținand cont ca va aflați intr-un loc super-aglomerat, unde sunt sute de persoane, iar riscul de a intra in contact cu virusul este foarte ridicat... Ne spuneți…

- Dezvaluiri emoționante au ieșit la iveala despre casnicia lui Emi Pian cu soția lui, Cristina. Florin Salam a facut declarații inedite, in amintirea bunului sau prieten, liderul clanului Duduianu.

- Petrecerea nu le-a fost deranjata, dar politistii s-au autosesizat. Reglare de conturi si la Chitila dupa crima din clanul Duduianu. Casa unui interlop a fost incendiata "Avand in vedere imaginile care au aparut pe o rețea de socializare, polițiștii IPJ Giurgiu s-au seizat din oficiu…

- Moartea fulgeratoare a lui Emi Pian a indurerat lumea interlopa din București, dar și a vedetelor ce se aflau in anturajul acestora. Printre ele se numara și fosta ispita, Bianca Pop, care a postat un mesaj de durere pe rețelele de socializare.