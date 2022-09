Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop a fost țepuita de un client, dupa ce acesta a facut botezul fetiței sale la ea și la iubitul ei in restaurant. Fosta ispita de la Insula Iubirii a povestit, in exclusivitate pentru Antena Stars, prin ce a trecut.

- George, de la "Insula Iubirii", a acordat primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi agresat fizic fosta cumnata. Barbatul explica exact ce s-a intamplat intre el și Simina.

- Bianca Pop trece prin momente grele. Fosta ispita de la Insula Iubirii a pierdut sarcina și a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stras despre clipele cumplite prin care a trecut. Ce spune vedeta despre tragicul eveniment, dar și cum a reacționat iubitul ei, George Tomaziu.

- Maria Ilioiu nu a reușit inca sa-și gaseasca alesul, dar a hotarat ca vrea sa devina mama. Fosta ispita de la Insula Iubirii a dezvaluit intamplarea care a facut-o sa realizeze ca vrea sa aiba copii, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

- Este scandal de proporții, din nou, in lumea showbiz-ului romanesc! Alin și logodnica sa, fosta ispita de la Insula Iubirii, Dana Badea, sunt acuzați de catre mama fiicei tiktoker-ului ca ar fi batut-o cu sange rece și ca i-ar fi furat fetița. Imediat, Sibel, fosta iubita a lui Dani Mocanu, a apelat…

- Zi importanta pentru Adriana Bahmuțeanu și partenerul ei! Bruneta și logodnicul ei, George, au facut astazi pasul cel mare, iar cei doi au oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre petrecerea care va avea loc dupa marele eveniment. Iata ce au marturisit cei doi!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Nastase a oferit declarații șocante despre apropiații soțului ei. Ce a dezvaluit bruneta despre persoanele care roiesc in jurul fostului tenismen, dar și ce a spus despre cearta pe care a avut-o cu partenerul ei de viața chiar atunci cand acesta și-a sarbatorit…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și George Tomaziu sunt impreuna de o luna, iar cei doi vor sa faca pasul cel mare la altar. Fosta ispita de la Insula Iubirii este insarcinata in 5 saptamani și vor sa faca o nunta de vis. Bianca Pop se afla in Spania alaturi de partenerul ei.