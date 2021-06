Stiri pe aceeasi tema

- Era in centrul atenției tuturor, iar dintr-o data nu a mai știut nimeni nimic de ea! Ce se intampla cu Bianca Pop de cand a disparut din lumina reflectoarelor? Fosta ispita de la Insula Iubirii le-a spus fanilor adevarul, dar mai ales, a dezvaluit motivul pentru care a ales sa se retraga. Mai mult decat…

- Veste mare in showbiz-ul romanesc. Alexandra Diaconescu și iubitul ei, Madalin Mogoș, iși vor boteza in curand fetița. Fosta ispita de la Insula Iubirii a fost cea care a facut fericitul anunț, scoțand la iveala și cateva amanunte inedite legate de eveniment. Iata ce pregatiri au inceput cei doi sa…

- Irina Stroia, fosta ispita la emisiunea „Insula Iubirii”, a fost diagnosticata de doua ori, cu cancer, la varsta de 25 de ani. Tanara a vorbit despre acest mare necaz, in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars. A reușit sa invinga boala de fiecare data, dar nu a fost ușor, pentru a trebuit…

- De mai bine de un an, Anca Neacșu, fosta componenta a trupei A.S.I.A, a stat departe de lumina refelctoarelor. Fosta cantareața a vorbit recent despre pauza pe care a luat-o și despre motivul pentru care a ales sa nu mai apara la TV o vreme. Vedeta a aspus ca pandemia de COVID-19 a facut-o sa fie mai…

- Bianca Roman s-a reprofilat complet, devenind o femeie serioasa, care pune mai mult preț pe buna starea personala, mai ales de cand este mama. Fosta ispita de la Insula Iubirii a vorbit cu sinceritate despre poveștiele de „iubire” din viața ei, dar și despre mariajul inedit care s-a sfarșit dupa doar…

- Alexandra Diaconescu și-a dorit enorm sa devina mama, astfel ca nu au interesat-o deloc kilogramele luate in perioada sarcinii, atat timp cat micuța din burtica a fost bine. In luna februarie, aceasta a devenit mamica pentru prima data, iar totul a decurs excelent. Acum, la doua luni de la naștere,…

- Anuryh, celebra ispita de la „Insula iubirii”, a venit in emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars și face dezvaluiri așteptate de toata lumea. Cum a reușit sa faca bani in perioada pandemiei.

- Femeile sunt innebunite dupa Robert Popescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, insa el e in continuare singur. In direct la Showbiz Report, el a marturisit ca a suferit din dragoste, iar acum e in proces de vindecare.