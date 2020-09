Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie de nedescris in familia lui Ionuț Gojman. Sora fostului concurent de la ”Insula Iubirii” a nascut o fetița de toata frumusețea. Ionuț, in calitate de unchi pentru a doua oara, este copleșit de emoție și a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre nepoțica lui.

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat informații exclusive cu privire la faptul ca Margherita de la Clejani ar fi lovit și amenințat doua femei, cantareața a facut primele declarații in acest sens. Iata unde se afla acum artista!

- Incidentul in urma caruia ar fi fost drogata și violata a schimbat-o pe Bianca Pop. Fosta ispita marturisește ca est eun alt om și ca nu iși mai dorește decat sa aiba parte de liniște și pace. In acest sens, a apelat chiar la serviciile unui temut interlop.

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni, iar lucrurile par extrem de serioase intre cei doi. Mai mult, parinții lor s-au intalnit deja și se ințeleg de minune. Parinții interpretului au facut primele declarații despre cum sunt parinții Cleopatrei Stratan.„Sunt…

- Dupa ce a trecut prin unul dintre cele mai infricoșatoare episoade din viața ei, Bianca Pop recurge la masuri disperate ca sa se protejeze. Fosta ispita de la „Insula iubirii” a recurs la ajutorul unui temut lider interlop.

- Spynews.ro va prezinta in exclusivitate ce se intampla in aceste momente cu Bianca Pop, dupa ce a susținut ca a fost drogata și violata. Fosta ispita de la „Insula Iubirii” ii aduce acuzații grave unui cunoscut de-al ei, spunand ca in urma agresiunilor, starea ei de sanatate s-a deteriorat.

- Bianca Pop a vorbit pentru prima oara dupa ce a reclamat faptul ca a fost drogata și violata de persoane cunoscute ei. Vedeta se afla și acum in stare de șoc și cauta sa iși faca drepte cu ajutorul legii.

- Denis Alibec (29 de ani) a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din acest campionat. Varful Astrei a inscris o „dubla” in meciul cu FCSB, caștigat cu 3-2, luandu-și o noua revanșa in fața echipei care a renunțat la el in 2018. „La 0-2 nu ma așteptam sa mai revenim. Am aratat ca o familie.…