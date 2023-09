#ConstantaEsteBine: 2 septembrie 2023. O zi de odihna, dar si de observatie

O zi de odihna, dar si de observatie.De pus intrebari cu sens. Si de lasat ca intrebarile sa si aduca singure raspunsurile.Ce spune Osho in cartea "Intimitatea, increderea in sine si in celalalt" "Te ai intrebat vreodata ce cauti Ai considerat vreodata… [citeste mai departe]