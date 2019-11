Bianca-Diana Mihaita va exercita atributiile de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), in urma eliberarii din functie a lui Ion Ghizdeanu, potrivit unei Decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Bianca Mihaita este director la Directia de programare economica din CNSP. Premierul Ludovic Orban a anuntat, inca de miercuri, ca va semna demiterea lui Ion Ghizdeanu din functia de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. "Am decis demiterea domnului Ghizdeanu, pentru ca stiti bancul acela: il intreaba un lider politic cat este cresterea economica, raspunsul…