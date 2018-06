Stiri pe aceeasi tema

- La foarte puțin timp de la desparțirea de Victor Slav, Bianca Dragușanu și-a gasit alinarea in brațele lui Tristan Tate, un bogataș englez care i-a furat inima. Chiar daca mulți ar critica-o pentru cat de repede a facut mișcarea, blondina ramane ferma pe poziții!

- Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre relația pe care o are cu Tristan Tate. Fosta iubita a lui Victor Slav nu a ocolit subiectul “infidelitate”. Citește și: Bianca Dragușanu și noul iubit iși asuma relația! Prima poza oficiala cu cei doi: “Lasa lumea sa vorbeasca! Nu ma tem de nimic” Citește…

- Nu au trecut decat trei zile dupa ce s-a aflat ca Bianca și Victor Slav s-au desparțit, dar abia acum se detoneaza adevarata bomba! Bianca a fost filmata deja in compania altui barbat, și nu a fost deloc saraca in gesturi tandre. Cei doi au fost surprinși sarutandu-se la masa unui restaurant unde au…

- Astazi este o zi importanta pentru Bianca Dragușanu. Incepe un nou sezon al emisiunii “Te vreau langa mine”, care vine cu multe schimbari, așa cum a marturisit prezentatoarea. Ea a ajuns in urma cu ceva timp la serviciu, unde de multe ori se intalnește cu tatal fiicei sale, Victor Slav. De altfel, tot…

- Mulți ii vedeau pe Victor Slav și Bianca Dragușanu din nou soț și soție, mai ales ca in urma cu aproape doi ani, ei au devenit parinți de fetița. Astazi insa, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit in exclusivitate ca cei doi nu mai formeaza un cuplu. In urma cu puțin timp, foștii parteneri…

- Prietenii fostului cuplu, dar mai ales fanii sunt cu ochii pe fiecare mișcare a celor doi. Tuturor le-a tresarit inima de bucurie, dupa ce au vazut cele mai noi imagini postate de Victor Slav pe o rețea de socializare. Inregistrarea a aparut la cateva ore dupa ce, informația potrivit Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu, informație dezvaluita in exclusivitate de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania (DETALII AICI). Acest lucru nu pare, insa, sa o afecteze pe prezentatoarea TV. Pentru ca, in acest weekend, a ales sa se distreze pe litoralul romanesc. Blonda s-a…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, dezvaluie informația de ultima ora care zguduie showbizz-ul. (Promotiile zilei la monitoare) Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu! Cei doi s-au desparțit, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat,…