- Tricolorii au mare succes la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Vila Nova de Gaia (Portugalia). Romania a cucerit o medalie de bronz, prin echipa feminina Under-19, si si-a asigurat alte trei medalii, la dublu masculin (U19 si U15) si dublu mixt (U15), in cea din urma proba…

- Trei romani din cei patru care au evoluat duminica s-au calificat in optimile de finala ale probelor de simplu la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Vila Nova de Gaia (Portugalia), potrivit Agerpres. La Under-19, Eduard Ionescu l-a invins in saisprezecimi pe canadianul…

- Dupa ce nationala feminina U19 a Romaniei a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de tenis de masa rezervate juniorilor, alti sportivi romani si-au asigurat pozitii pe podium la marea competitie de la Vila Nova de Gaia (Portugalia). Astfel, la categoria Under-19, perechea Darius Movileanu…

- Echipa nationala de tenis de masa a Romaniei la categoria de varsta sub 19 ani a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de juniori din Portugalia. Trei dintre cele patru jucatoare, antrenoarea lor si antrenorul federal provin de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta.

- Nationala feminina de tenis de masa Under-19 a Romaniei a cucerit medaliile de bronz la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori, competitie care se desfasoara, in aceste zile, la Vila Nova de Gaia (Portugalia). Dupa victoria de senzatie reusita in partida din sferturile de finala, scor…

- Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia, de la CS Farul - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, participa, in aceste zile, la intrecerile Campionatului European U21, competitie care are loc la Spa (Belgia). Alaturi de sportiva din Constanta, Romania mai este reprezentata de alti…

- Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, secția de atletism, ofera posibilitatea tuturor elevilor talentați, din ciclul primar și gimnazial, sa participe la selecții in vederea practicarii sportului de performanța. Inscrierile se pot face de luni-vineri, in intervalul orar 10:00-15:00,…

- Editia 2021 a Europa Top 10 juniori la tenis de masa are loc, in perioada 15-17 octombrie, la Tours (Franta), in Centre Municipal des Sports. Concursul reuneste juniorii de top ai Europei, iar Romania este reprezentata de Elena Zaharia, de la CS Farul Constanta, Bianca Mei-Rosu, de la Liceul cu Program…