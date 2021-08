Stiri pe aceeasi tema

- Intalnire de gradul zero intre Andreea Marin și Jennifer Lopez! Vedeta showbiz-ului romanesc a fost surprinsa alaturi de o mare celebritate de peste ocean. Daca v-am starnit curiozitatea, vrem sa va marturisim ca este vorba de nimeni alta decat Jennifer Lopez! Aflata in vacanța alaturi de iubitul ei,…

- Timpul de calitate se petrece cu familia. Pe aceasta premiza merge și Adda care atunci cand nu canta balade pe marile scene, prefera sa stea in compania fiului și a soțului sau, astfel ca paparazzii Spynews au fost pe urmele vedetei și au surprins-o chiar la un meci de fotbal pe stadion.

- Laura Cosoi este o persoana credincioasa care, atunci cand da de greu, nu se rușineaza și apeleaza la ajutor. Insa nu la orice fel de ajutor, ci chiar la cel divin. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi SpyNews.ro in timp ce participa la o discuție doarte intensa cu un preot catolic, in mijlocul strazii,…

- In fiecare an de cand eram eu o buburuza de copil , tata ne facea surprize dintre cele mai diverse, una fiind sa mergem la mare . Bineințeles ca pe masura ce am crescut, pentru mine plecatul in toiul verii a devenit un obicei drag. M-a plimbat atat in tari straine , cat și in Romania, in stațiunile…

- Andreea Marin, in varsta de 46 de ani și Adrian Brancoveanu, in varsta de 35 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape 4 ani. Cei doi locuiesc impreuna, insa nu și-au facut planuri legate de casatorie. Vedeta marturisește ca atunci cand va fi cazul, va anunța evenimentul. In cadrul unui…

- Cristina Spatar a oferit primele declarații pentru Antena Stars despre barbatul misterios cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe strazile Capitalei. Vedeta a ținut sa specifice ca este vorba despre o cunoștința veche și a precizat ca intre ea și Tiberiu Varzaru relația este pe pauza.

- Marius Șumudica este un adevarat star al fotbalului, dar de cand și-a incheiat cariera sportiva, a decis sa se reprofileze. Totuși, deși iși respecta cuvantul și face chiar și pe șoferul pentru apropiați, s-ar parea ca regulile de circulație nu prea ii sunt pe plac, astfel ca le ignora cum nu se poate…