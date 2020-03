Bianca i-a povestit lui Flick "Domnul Rimă" cum a aflat că are Coronavirus: "Duminică am început să am simptome" Pe 9 martie, tanara s-a intors din Barcelona, acolo unde a fost plecata impreuna cu un grup de prieteni. Apropiații ei, toți in izolare, nu au prezentat pana in acest moment vreun semn de infectare. „Pe 9 martie (N. Red.. luni) m-am intors din Barcelona. Duminica am inceput sa am simptome: tuse, secreții nazale. Dupa 2 zile, am ramas cu tusea și a aparut o usturime puternica in nas, cand respiram. M-am gandit ca aș putea avea coronavirus, motiv pentru care am sunat la medicul de familie. El mi-a sugerat sa sun la TELVERDE care, dupa ce mi-au ascultat povestea, m-au sfatuit sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

