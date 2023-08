Stiri pe aceeasi tema

- Concurentele au mers la bonfire, in ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Bianca Giurca a fost luata prin surprindere de sarutul dintre Marius Moise și Oana Monea. Concurenta a facut dezvaluiri neașteptate

- Marius Moise a vazut imaginile in care Bianca Giurca este sarutata de ispita Alin Simoiu. Concurentul a facut o dezvaluire neașteptata, in ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Ceea ce a urmat i-a surprins pe toți cei prezenți.

- In ediția din aceasta seara, și ispitele masculine au facut alegeri pentru date, moment in care Bogdan Staruiala a ținut sa iși marturiseasca sentimentele pentru Bianca Giurca. Concurenta crede ca este sincer, dar, in continuare, atrasa de ispita Alin.

- Cu toate ca se teme de cum va interpreta Marius Moise legatura ei cu Alin, Bianca Giurca și-a facut curaj sa il intrebe daca s-a indragostit de ea. Concurenta a reușit sa il surprinda pe Alin, care i-a spus ca merita mai mult decat i-a oferit pana acum iubitul ei intr-o relație.

- Bianca Giurca a vazut imagini cu Marius Moise și Oana Monea, in timp ce aceștia purtau o discuție. Concurenta a marturisit ca se simte, oarecum, responsabila de ceea ce s-a intamplat intre iubitul ei și ispita, pentru ca Marius Moise nu a putut accepta sa iși vada partenera alaturi de un alt barbat.

- Bianca Giurca pare ca adora sa petreaca timpul in compania ispitei Alin. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au apropiat tot mai mult. Iubita lui Marius Moise a marturisit ca simte ca s-a regasit de cand este in preajma ispitei și ca are mai multa incredere in ea.

- Marius Moise, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii, a decis sa desparta de partenera lui, dupa ce a vazut imagini in care aceasta apare alaturi de ispita Alin. Barbatul a avut o reacție neașteptata atunci cand a vazut imaginile cu Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu la bonfire, in ediția 12…

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 12 al emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Bianca Giurca s-a sarutat cu ispita Alin Simoiu. Concurenta s-a lasat dusa de val și astfel a avut loc la vila fetelor: primul sarut! Intregul moment a fost surprins de camerele de filmat.