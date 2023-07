Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan i-a pus Biancai Giurca intrebarea pe care toți o așteptau in ediția 9 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 20 iulie 2023. Iata ce raspuns a oferit concurenta in ceea ce il privește pe Marius Moise.

- Bianca Giurca și Marius Moise au venit la Insula Iubirii, pentru a-și testa relația, dar se pare ca primul care a cazut in „ispita” este concurentul. In episoadele anterioare, tanara spunea ca este surprinsa de cat de mult s-a apropiat de Oana Monea. De curand, Bianca Giurca a fost intrebata care este…

- In ediția 8 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Daria Cuflic și Razvan Kovacs s-au certat și au avut un schimb acid de replici. Marius Moise a facut o confesiune neașteptata, iar Bianca Giurca a decis sa ii faac o marturisire neașteptata colegei sale de camera, Ana Maria Mariuța.

- Una dintre concurentele emisiunii Insula iubirii, din acest sezon, Bianca Giurca, a avut o reacție acida dupa ce s-a spus despre ea ca e materialista. Iubita lui Marius Moise a vorbit despre relația cu partenerul de viața.

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.

- Livia Marinescu a facut un pas important in relația care s-a creat intre ea și Marius Moise. Ispita de la Insula Iubirii a ignorat camerele de filmat și a intrat la el in camera, iar mai apoi s-a așezat in patul lui, fara nicio reținere. Iata cum a reacționat Marius Moise și ce a urmat dupa!

- De cand a inceput Insula Iubirii, sezonul 7, Bianca Giurca este foarte activa pe rețelele personale de socializare, iar acolo transmite multe mesaje. Ei bine, de aceasta data, concurenta emisiunii a transmis un mesaj pentru cei care il jignesc pe iubitul ei, Marius Moise, dupa ce el s-a apropiat foarte…