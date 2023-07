Stiri pe aceeasi tema

- Relația de prietenie dintre Bianca Giurca și Alin devine din ce in ce mai apropiata. Deși concurenta simte o chimie, se ferește de camerele de filmat atunci cand este in compania ispitei. Iata cat de mult s-au apropiat Bianca Giurca și Alin la noul date la care au luat parte.

- Bianca Giurca este foarte sincera cu cei care o urmaresc, iar recent a vorbit despre ispita cu care și-ar fi dorit sa aiba o relație. Concurenta de la Insula Iubirii le-a oferit fanilor un raspuns cu totul și cu totul neașteptat. Iata ce a postat aceasta pe rețelele sale personale de socializare!

- Tensiunile continua la Insula Iubirii! Bianca Giurca s-a simțit jignita de afirmațiile pe care le-a facut Matei Negrescu la adresa ei și nu s-a ferit sa spuna acest lucru. Concurenta este de parere ca ispita i-a pus la indoiala nivelul de inteligența, iar acum a venit momentul sa raspunda acuzațiilor.

- Relația dintre Bianca Giurca și ispita Alin devine din ce in ce mai apropiata! Se pare ca cei doi se feresc de camerele de filmat, iar atunci cand ajuns intr-o ipostaza nepotrivita, o semnaleaza printr-un limbaj secret. Deși de-a lungul timpului i-a facut declarații de dragoste lui Marius Moise, iata…

- Alin Simoiu i-a povestit Biancai Giurca ce au vorbit ispitele masculine despre ea in ediția 9 din sezonul 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023. Iata care este motivul pentru care Ana Maria Mariuța s-a enervat și a inceput sa țipe.

- Bianca Giurca a apelat la un gest neașteptat in drum spre date-ul cu Alin Simoiu, atunci cand credea ca nu este filmata. Ispita masculina a spus totul fara ezitare despre ce s-a intamplat intre ei in mașina.

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.

- Livia Marinescu a facut un pas important in relația care s-a creat intre ea și Marius Moise. Ispita de la Insula Iubirii a ignorat camerele de filmat și a intrat la el in camera, iar mai apoi s-a așezat in patul lui, fara nicio reținere. Iata cum a reacționat Marius Moise și ce a urmat dupa!