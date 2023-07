Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in episodul din data de 13 iulie 2023, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Bianca Giurca s-a apropiat mai mult de ispita Alin. Cei doi au petrecut ceva mai mult timp impreuna la petrecere, dar și apoi, dupa ce au facut o scurta plimbare pe plaja.

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.

- Oana Monea este ispita in acest sezon la Insula Iubirii. La varsta de 33 de ani, ispita emisiunii poate spune ca este o femeie implinita și asta pentru ca are succes pe plan profesional. Ei bine, mulți o cunosc, insa nu mulți știu cum arata ea in adolescența. Iata imagini cu ea de atunci!

- Oana Monea a facut senzație in sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii și aceasta a decis sa revina și in sezonul 7. Pentru mulți, ea este una dintre cele mai frumoase ispite. Puțini sunt cei care știu cum arata aceasta la 19 ani, inainte sa devina celebra.

- De cand a inceput Insula Iubirii, sezonul 7, Bianca Giurca este foarte activa pe rețelele personale de socializare, iar acolo transmite multe mesaje. Ei bine, de aceasta data, concurenta emisiunii a transmis un mesaj pentru cei care il jignesc pe iubitul ei, Marius Moise, dupa ce el s-a apropiat foarte…

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii, sezonul 7, Iulian și Matei și-au transmis replici acide, iar concurentul a explicat motivul pentru care a decis sa se inscrie in competiție alaturi de partenera lui, Cristina. Iata cum l-au criticat cei din jur!