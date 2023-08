Stiri pe aceeasi tema

- Marius Moise a avut o reacție neașteptata atunci cand a vazut imaginile cu Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu la bonfire, in ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Concurentul a ales sa se desparta de partenera lui.

- Bianca Giurca și Alin s-au apropiat din ce in ce mai mult, insa concurenta are o reținere cand vine vorba despre o posibila relație cu el. Iubita lui Marius Moise crede ca ispita nu ar putea sa ii accepte viciul pe care il are și doar actualul ei iubit ar putea sa fie de acord cu el. Ei bine, Alin a…

- Relația de prietenie dintre Bianca Giurca și Alin devine din ce in ce mai apropiata. Deși concurenta simte o chimie, se ferește de camerele de filmat atunci cand este in compania ispitei. Iata cat de mult s-au apropiat Bianca Giurca și Alin la noul date la care au luat parte.

- Bianca Giurca a vorbit despre calitațile pe care Marius Moise le are și asta dupa ce i-a luat apararea la Insula Iubirii. Concurenta a fost foarte deranjata de faptul ca lumea a spus ca ea sta cu iubitul ei pentru ca are bani, astfel ca acum a dat raspunsuri la multe curiozitați ale internauților. Iata…

- Una dintre concurentele emisiunii Insula iubirii, din acest sezon, Bianca Giurca, a avut o reacție acida dupa ce s-a spus despre ea ca e materialista. Iubita lui Marius Moise a vorbit despre relația cu partenerul de viața.

- Bianca Giurca, concurenta la Insula iubirii, a dezvaluit cați bani caștiga, dupa ce a fost acuzata ca este intreținuta de iubitul ei. Ea a vrut sa demonstreze ca relația cu Marius Moise nu are legatura cu partea financiara.Insula Iubirii a primit noi cupluri curajoase care au strabatut mii de kilometri…

- Bianca Giurca a fost scoasa din sarite de ispita Romeo Vasiloni in ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023. Iubita lui Marius Moise nu s-a mai putut abține și a rabufnit de fața cu toata lumea, la piscina.

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii sai au ramas surprinși sa afle ca aceasta are surori și au dorit sa afle imediat daca ii moștenesc frumusețea. Iata cum arata impreuna!