- In ediția din aceasta seara, și ispitele masculine au facut alegeri pentru date, moment in care Bogdan Staruiala a ținut sa iși marturiseasca sentimentele pentru Bianca Giurca. Concurenta crede ca este sincer, dar, in continuare, atrasa de ispita Alin.

- Bianca Giurca a vazut imagini cu Marius Moise și Oana Monea, in timp ce aceștia purtau o discuție. Concurenta a marturisit ca se simte, oarecum, responsabila de ceea ce s-a intamplat intre iubitul ei și ispita, pentru ca Marius Moise nu a putut accepta sa iși vada partenera alaturi de un alt barbat.

- Bianca Giurca a transmis un mesaj dur, dupa ce Marius Moise a fost criticat. Cei doi au ajuns in atenția publicului dupa ce au participat la Insula Iubirii, iar relația lor a fost analizata inclusiv de ceilalți concurenți, sau chiar de ispite. Iata ce le-a transmis concurenta celor care l-au criticat…

- Marius Moise, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii, a decis sa desparta de partenera lui, dupa ce a vazut imagini in care aceasta apare alaturi de ispita Alin. Barbatul a avut o reacție neașteptata atunci cand a vazut imaginile cu Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu la bonfire, in ediția 12…

- Bianca Giurca a facut o ironie la adresa lui Marius Moise, dupa ce un fan i-a pus o intrebare pe rețelele ei personale de socializare. Aceasta nu s-a sfiit și a facut o gluma neașteptata. Iata ce a transmis concurenta de la Insula Iubirii!

- Relația dintre Bianca Giurca și ispita Alin devine din ce in ce mai apropiata! Se pare ca cei doi se feresc de camerele de filmat, iar atunci cand ajuns intr-o ipostaza nepotrivita, o semnaleaza printr-un limbaj secret. Deși de-a lungul timpului i-a facut declarații de dragoste lui Marius Moise, iata…

- Bianca Giurca a fost scoasa din sarite de ispita Romeo Vasiloni in ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023. Iubita lui Marius Moise nu s-a mai putut abține și a rabufnit de fața cu toata lumea, la piscina.

- Pe rețelele personale de socializare, Bianca Giurca a transmis un mesaj tranșant, dupa ce a fost acuzata ca sta cu Marius Moise pentru bani. Concurenta de la Insula Iubirii a fost deranjata in momentul in care a vazut ce mesaje ii trimit unele femei. Iata ce declarații a facut aceasta pe Instagram!