- Bianca Giurca pare ca adora sa petreaca timpul in compania ispitei Alin. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au apropiat tot mai mult. Iubita lui Marius Moise a marturisit ca simte ca s-a regasit de cand este in preajma ispitei și ca are mai multa incredere in ea.

- Dupa bonfire, fetele au ajuns la vila lor, moment in care au aparut anumite discuții. Protagonistele sunt Ema Oprișan și Bianca Giurca, asta dupa ce ambele și-au dat cu parerea despre relațiile lor. Iubita lui Razvan Kovacs este convinsa ca relația Biancai cu Marius Moise nu va dura prea mult și ca,…

- Bianca Giurca, concurenta la Insula iubirii, a dezvaluit cați bani caștiga, dupa ce a fost acuzata ca este intreținuta de iubitul ei. Ea a vrut sa demonstreze ca relația cu Marius Moise nu are legatura cu partea financiara.Insula Iubirii a primit noi cupluri curajoase care au strabatut mii de kilometri…

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.

- Bianca Giurca a avut parte de un bonfire tensionat in ediția 5 a sezonului 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023. Mai mult, concurenta a scos la iveala un detaliu uluitor despre Marius Moise, inainte ca ispita Oana Monea sa iși faca apariția.

- Bianca Giurca este concurenta in cel de-al șaptelea sezon de la Insula Iubirii, iar ea a venit in emisiune alaturi de iubitul ei, Marius Moise. Concurenta emisiunii este foarte activa pe rețelele de socializare personale, unde are o comunitate mare și unde posteaza destul de des. Recent, ea a postat…

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, prima ceremonie a focului a starnit reacții in randul concurentelor. Marius Moise a facut un gest indrazneț fața de ispita Oana Monea, fara pic de reținere.