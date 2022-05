Bianca Ghelber, pe podiumul Grand Prix-ului de la Nairobi

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, ministrul Sportului, Eduard Novak a semnat ordine ministeriale pentru o serie de noi denumiri de sali și baze sportive. Printre acestea figureaza șl Sala Sporturilor din Bacau, care va purta pe viitor numele marei foste handbaliste bacauane Narcisa Lecușanu. Evenimentul care va marca…

- Intre 27 și 30 aprilie 2022, la Alba Iulia, a avut loc Olimpiada Naționala de Limba Rromani Materna. Ne mandrim cu premiul I caștigat de eleva noastra, Andreea Gugiuman, de la Școala Gimnaziala Bacioiu, județul Bacau! ???????????????? Bacaul a fost reprezentat la aceasta olimpiada de elevii Andreea…

- In județul Bacau, simularea examenului de Evaluare Naționala 2022 s-a incheiat. S-au inscris pentru a susține probele scrise 5.761 de elevi de clasa a VIII-a, din toate unitațile de invațamant preuniversitar care au in structura și invațamant gimnazial. La prima proba scrisa de Limba și literatura romana,…

- In județul Bacau, simularea examenului național de bacalaureat 2022 s-a incheiat. S-au inscris pentru a susține probele scrise 4.423 de elevi, dintre care 4.024 de clasa a XII-a și 399 de clasa a XII-a cu frecvența redusa. La prima proba scrisa, cea la Limba și literatura romana, care a avut loc luni,…

- Tot mai multe case de pariuri noi apar atat la nivel internațional, cat și in Romania, astfel incat pariorii amatori nu știu pe care sa o aleaga. Alegerea unei case de pariuri poate fi destul de complicata daca nu știi exact ce sa iei in considerare. Fie ca vorbim de oferta sportiva pe care o […] Articolul…

- Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in padurea din zona localitații Buhoci in urma unui apel care anunța un posibil accident aviatic in care a fost implicat un aparat de zbor de mici dimensiuni. Spre locul indicat se deplaseaza 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma, 1 autospeciala…

- Polițiștii bacauani, in contextul manifestarilor pentru marcarea Zilei Poliției Romane, au sarbatorit alaturi de Asociația Naționala a Hipoacuzicilor Bacau. Polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei din cadrul Secției 2 Poliție Bacau au petrecut dupa-amiaza de ieri, 24…

- Clasata pe primul loc in Seria 1, cu opt victorii din tot aatea partide, echipa de volei cadete a CSȘ Bacau s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Național ce se va disputa la finalul acestei saptamani, la Medgidia. Formația antrenata de Dumitru Matanie și Traian Șnel va intalni, in ordine,…