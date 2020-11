Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu, aflata in Dubai, a avut o prima reacție dupa ce a aflat din presa ca fostul ei soț, Alex Bodi, este cercetat pentru proxenetism și șantaj. Bianca Dragușanu a marturisit apropiaților ca este extrem de trista și ca este alaturi cu gandul de fostul ei soț. Bianca Dragușanu, șocata de…

- Nu a trecut foarte mult de la ultima separare a Biancai Dragușanu de Alex Bodi, dar iata ca cei doi sunt din nou desparțiti, iar afaceristul e deja intr-o relație cu Daria, tanara despre care s-a vorbit mult timp ca ar fi amanta sa! Noua cucerire a lui Alex Bodi, mesaj dur catre Bianca Dragușanu, dupa…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi „joaca” tare! Dupa ce focoasa blondina a decis sa paraseasca Romania in urma desparțirii, faimosul afacerist nu a ramas impasibil la hotararea ei. Acesta a avut o reacție imediata pe rețelele de socializare și a lansat un atac dur impotriva divei!

- Vedeta se afla cu fetița ei si cu cea a lui Alex Bodi la salon si astepta sa-i vina randul cand i-au ajuns la urechi noile stiri. Binanca face trimitere la ”divele” din showbiz-ul romanesc care s-au provocat una pe cealalta sa-și dea unghiile cu gel jos, ca un fel de protest! ”Aici, la salon,…

- Imagini șocante au fost facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, surprinse de paparazzii Spynews.ro in urma cu puțin timp. Vedeta parea a fi bruscata de afacerist, insa iata ca acum cei doi vin și cu prima reacție in acest sens!

- Nou episod dramatic in viața Biancai Dragușanu! Nici bine nu a venit soarele pe strada ei dupa ce s-a impacat cu Bodi ca deja norii s-au napustit asupra peisajului. Blondina a fost agresata de un prieten de-al afaceristului. Ce facea partenerul ei in acest timp? Bianca Dragușanu, agresata de prietenul…

- „Sunt o femeie puternica, independenta, careia nu i-a lipsit niciodata nimic”, declara Bianca Dragușanu in urma cu cateva luni. Banii ii vin din afacerea cu haine pe care o are de mulți ani, diferite proiecte de televiziune, ședințe foto, dar mai ales din colaborari. De altfel, nici daca ar cadea cerul…