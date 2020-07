Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Alex Bodi a fost oprit de catre polițiști pentru ca barbatul conducea cu o viteza mult prea mare. Astfel, barbatul a fost sancționat pentru depașirea vitezei cu mai bine de 50 de km/h fața de viteza maxima admisa pe acea porțiune de drum. Alex se afla la volanul bolidului…

- Bianca Dragușanu nu se da batuta! Dupa ce a ars buchetul de flori primit de la Alex Bodi, blondina continua printr-o serie de replici acide. Iata cum a reușit vedeta sa-i lase masca pe fani!

- Bianca si-a dus posteriorul tunat la control si, la trei luni de la ultima interventie, a decis ca se lasa din nou atinsa de bisturiul magic. Iata inventarul operațiilor estetice pe care le-a suferit focoasa blonda.

- Cantareața Lidia Buble refuza sa-și o operație estetic a pentru micșorarea nasului, spunand ca acesta, așa cum este acum, este parte a farmecului ei. Potrivit tabu.ro, ea a spus, in mai multe randuri, ca frumusețea sa sta in nasul mare pe care il are și pe care nu vrea sa il opereze. „Sunt adepta femeii…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se iubesc mai mult ca niciodata și nu ezita sa arate asta. Recent, frumoasa blondina s-a gandit sa-și declare dragostea pe rețelele de socializare. Ce mesaj i-a scris fosta asistenta tv afaceristului?