Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cupluri din showbiz-ul romanesc sunt sub ochii vigilenți ai Danei Budeanu. Dintre ele face parte și cuplul format de Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Dana Budeanu, reacție radicala la adresa Biancai Dragușanu Cei doi ar avea mari planuri de viitor, deși barbatul este inca insurat cu cantareața…

- Dupa ce Maldive a devenit pentru aproape o luna pamant romanesc, Bianca Dragușanu cutreierandu-l ba alaturi de prieteni, ba in preajma lui Gabi Badalau, cel despre care acum se presupune ca este foarte apropiata, diva a revenit in Romania, unde o ține dintr-o petrecere in alta. Bianca Dragușanu, la…

- Gabi Badalau, fiul lui Niculae Badalau, vrea sa ii faca plangere penala fostei sale soții. Recent intors dintr-o vacanța petrecuta alaturi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a vrut sa iși vada copiii, insa s-a lovit de refuzul fostei sale soții, Claudia Patrașcanu. Citește și: Scandalos! Iulian…

- Chiar daca trebuia sa fie prima vacanța din viața lor, una dintre cele mai frumoase, iata ca momentele placute au fost deranjate de Claudia Patrașcanu, chiar in timp ce Gabi Badalau se afla cu Bianca Dragușanu in Maldive! Ce i-a scris inca soția acestuia actualei iubite!

- S-au vazut, s-au placut, ce ramane de facut? Totul despre relația lui Gabi Badalau cu Bianca Dragușanu: cum s-au cunoscut, ce au declarat și ce au facut impreuna pana acum? Detalii incendiare!

- Bianca Dragușanu este cea mai rasfațata femeie, in acest moment. Imaginile cu diva din Maldive demonstreaza acest lucru. Ea se afla intr-o locație exclusivista, alaturi de Gabi Badalau. Se pare ca cei doi nu pot sta departe unul de celalalt.

- Adda și Catalin Rizea sunt unul dintre cele mai indragite cupluri mondene, de la noi din țara. Cei doi se susțin, se și tachineaza, dar se vede cu ochiul liber ca se iubesc la nebunie. Ei au impreuna și un baiețel, caruia ii ofera mereu toata dragostea. Cu toții au plecat impreuna intr-o vacanța la…

- Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Victor Slav a vorbit despre cum s-a schimbat viața lui de cand a devenit tata, dar și despre noua lui relație. Victor Slav, despre rolul de tata și despre noua iubita Fiica prezentatorului TV din fostul mariaj cu Bianca Dragușanu, Sofia, a implinit toamna…