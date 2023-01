Stiri pe aceeasi tema

- Australian Open 2023 a pornit la drum, iar surprizele nu au lipsit din prima zi de concurs. Doua favorite de pe tabloul de simplu de la Melbourne au parasit competiția din runda inaugurala. Din pacate, printre sportivele invinse se numara și doua jucatoare din Romania: Jaqueline Cristian și Ana Bogdan.

- Prof. univ. dr. la Facultatea de Sociologie, Vasile Ghețau, explica rezultatele recensamantului populației și arata ca viitorul Romaniei este unul extrem de sumbru. Ghețau remarca faptul ca Romania a pierdut aproape un milion de locuitori din cauza creșterii mortalitații, coroborata cu imbatranirea…

- Uniunea Europeana a decis sa sprijine cu 616 milioane de euro un numar total de 35 de proiecte care vor permite investitii in infrastructuri cheie care pot fi utilizate atat in scop civil cat si militar, un lucru important avand in vedere agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza un comunicat…

- Uniunea Europeana a decis sa sprijine cu 616 milioane de euro un numar total de 35 de proiecte care vor permite investitii in infrastructuri cheie care pot fi utilizate atat in scop civil cat si militar, un lucru important avand in vedere agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza un comunicat…

- De la ringul de box, la șofer și bodyguard! Bogdan Stoica s-a reprofilat, iar artistul a fost surprins in rolul de angajat in "lumea milionarilor". Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele sportivului și l-au surprins așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat.

- Meteorologii spun ca iarna 2022-2023 va fi una saraca in precipitații. Cu alte cuvinte s-au cam dus „zapezile de altadata”. Cu toate acestea este posibil ca la finele acestei luni sa avem parte de prima ninsoare mai consistenta in Romania. Meteorologul roman Ilie Nicolae a prezentat pe contul sau de…

- Chef Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania, a povestit ce salariu avea in 1994.Carismatic, bucatarul recunoaște ca regreta unele decizii. ”Nu știu ce ințelegi tu din bani. Fii atent. In 1994, salariul meu era de 1400 de dolari”, a precizat Catalin Scarlatescu in cadrul…

- Cei mai populari vloggeri de turism din Romania au vizitat și țara noastra. De la bun inceput R. Moldova s-a lasat cu impresii foarte bune pentru cuplul de turiști, transmite paranteze. Aceștia au fost impresionați de prețurile accesibile dar și de faptul ca avem trasee noi reabilitate cit și de curațenia…