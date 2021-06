Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in triunghiul Patrașcanu-Badalau-Dragușanu! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns din nou astazi in fața instanței, pentru a decide custodia copiilor lor. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, artista a facut dezvaluiri incendiare despre…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Alex Bodi incearca sa se impace cu Bianca Dragușanu la scurta vreme dupa ce a fost pus sub control judiciar? Incearca afaceristul sa o recucereasca prin gesturi surprinzatoare? Ce spune frumoasa diva? Se impaca sau nu cu omul de afaceri?…

- Bianca Dragușanu are admiratori peste admiratori, iar recent diva a fost surprinza cu un buchet de trandafiri albi. Vedeta a prezentat darul pe contul sau de Instagram și i-a facut curioși pe fani cu privire la expeditor.

- Raluca Pascu are parte de daruri care mai de care in ultima perioada, iar recent fosta soție a lui Pepe s-a fotografiat cu un buchet imens de trandafiri roșii. Fanii deja se intreaba cine a reușit sa o surprinda atat de tare.

- Nici nu s-a desparțit bine de Alex Bodi, ca Daria Radionova primește deja buchete imense de trandafiri roșii? Sa aiba oare rusoiaca un nou admirator sau cel care i le daruiește e chiar fostul sau iubit, aflat acum in libertate?

- Alex Bodi și Daria Radionova s-au desparțit cu mare scandal, iar fanii au aflat acum informații incendiare despre separarea celor doi foști iubiți. De ce o bloca fostul soț al Biancai Dragușanu pe fosta lui iubita? Frumoasa rusoaica a spus tot. Se repeta povestea cu Bianca Dragușanu? Incurcate sunt…

- Bianca Dragușanu este clar una dintre cele mai norocoase femei din Romania, mai ales cand vedem cat de rasfațaa este de catre cei dragi. Cu o viața demna de film, vedeta nu se mai ferește și se afișeaza cu fiecare ocazie alaturi de cadourile cu care este surprinsa la fiecare pas, deși cei care ajung…

- Vicepremierul Dan Barna l-a insoțit pe ministrul Sanatații la conferința de presa organizata de Vlad Voiculescu la aproximativ 24 de ore dupa producerea tragediei de la Spitalul Victor Babeș. Am venit pentru a fi alaturi de colegul meu, a spus Barna. Insa, nu doar Barna, șeful politic al lui…