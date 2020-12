Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Alex Bodi s-a intors acasa, Bianca Dragușanu este rasfațata cu cele mai luxoase cadouri. Vedeta a fost surprinsa cu brațele pline de buchete de flori, primite la ceas de seara și nu s-a sfiit sa se mandreasca pe rețelele de socializare.

- In fiecare an, una dintre cele mai frumoase zile pentru fiecare persoana este propria zi de naștere (și ziua onomastica, daca este cazul). Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au celebrat zilele de naștere...

- Nu a trecut foarte mult de la ultima separare a Biancai Dragușanu de Alex Bodi, dar iata ca cei doi sunt din nou desparțiti, iar afaceristul e deja intr-o relație cu Daria, tanara despre care s-a vorbit mult timp ca ar fi amanta sa! Noua cucerire a lui Alex Bodi, mesaj dur catre Bianca Dragușanu, dupa…

- Bianca Dragușanu tuna și fulgera! Cunoscuta fosta asistenta de televiziune ingroapa imaginea unei soliste de la noi. Scandalul dintre ele i-a șocat pe fanii care n-au ințeles in prima faza ce ar putea avea acestea de imparțit. Bianca Dragușanu: ‘O cartița disperata’. Iubita lui Bodi desființeaza o vedeta…

- Lui Ciprian Marica se pare ca ii este bine acum in viața de familie. La un an de la scandalul cu amanta de la Cluj, Ciprian Marica s-a impacat cu Ioana Marcu, soția sa. Cei doi doi copii și se pare caa cum lucrurile s-au rezolvat. Cum a fost surprinsa Ioana Marcu in București Ciprina […] The post Cum…

- Camila Morrone are doar 23 de ani și se iubește cu cel mai ravnit burlac al Planetei. La cum arata, nu e de mirare ca Leonardo DiCaprio (45 de ani) nu poate sta departe de ea. Recent, paparazzi au surprins-o pe frumoasa șatena la o promenada pe strazile din West Hollywood, California.

- Dupa ce s-a scris ca ar fi fost batuta de Alex Bodi, Bianca Dragușanu a aparut din nou in compania lui, dar ieri și-a luat zborul, la propriu vorbind. Vedeta s-a urcat in primul avion, dar iata unde a ajuns!