Mulți ii vedeau pe Victor Slav și Bianca Dragușanu din nou soț și soție, mai ales ca in urma cu aproape doi ani, ei au devenit parinți de fetița. Astazi insa, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit in exclusivitate ca cei doi nu mai formeaza un cuplu. In urma cu puțin timp, foștii parteneri […] The post Bianca Dragușanu și Victor Slav, primele declarații despre desparțirea neașteptata: “Vom ramane prieteni, suntem doi oameni maturi” appeared first on Cancan.ro .