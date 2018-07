Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au desparțit, insa, de dragul fiicei lor, au decis sa pastreze legatura. Recent, cei doi foști iubiți s-au intalnit pentru unele planuri de viitor, care o includ și pe micuța Sofia. Mai exact, Bianca Dragușanu și Victor Slav au discutat despre modul in care iși vor petrece sarbatorile care vor […] The post Bianca Dragușanu și Victor Slav, din nou impreuna. Motivul pentru care s-au intalnit appeared first on Cancan.ro .