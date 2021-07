Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului 2021, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu sunt in conflict. In vara anului 2019, Claudia s-a separat de fostul ei soț, Gabi Badalau, alaturi de care are doi fii, Gabriel și Nicholas. Din ianuarie 2021, Bianca și Gabi au fost intr-o relație pe parcursul careia s-au desparțit…

- Au tot negat ca ar trai o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro spun totul! Andreea Cosma și Gabi Matei au fost surprinși mai indragostiți ca niciodata la un restaurant de fițe din Capitala, impartașindu-și saruturi și mangaieri tandre.

- Nu e de mirare ca Alex Bodi se tot intalnește cu Bianca Dragușanu in localurile din Capitala. Afaceristul este mai tot timpul la o narghilea cu prietenii. Așa l-au surprins și paparazzii Spynews.ro pe fostul soț al blondinei, care acum s-ar pregati sa-i devina soție lui Gabi Badalau.

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Alex Bodi incearca sa se impace cu Bianca Dragușanu la scurta vreme dupa ce a fost pus sub control judiciar? Incearca afaceristul sa o recucereasca prin gesturi surprinzatoare? Ce spune frumoasa diva? Se impaca sau nu cu omul de afaceri?…

- Anda Adam are grija ca fetița ei sa fie cea mai alintata, indiferent de locație sau situație. Cele doua, impreuna cu bona micuței Eveline s-au relaxat mai toata dupa-amiaza in parc. Dupa o plimbare bine meritata a urmat o gustare copioasa la terasa din parc, iar apoi cele trei și-au continuat drumul…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in vara anului 2019. De atunci, fosta pereche lupta in instanța pentru obținerea custodiei fiilor lor, Gabriel și Nicolas. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de solista și de mama ei. Claudia Patrașcanu iubește din nou dupa divorțul…