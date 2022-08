Bianca Drăgușanu și punga de 21.000 de euro Miercuri, rețelele de socializare au luat foc. Bianca Dragușanu a fost in atenția fanilor intr-o alta postura, decat de obicei. Adica, nu s-a vorbit nici despre relația cu Badalau, nici despre intervențiile chirurgicale pe care aceasta le-a suportat ca sa arate cat mai bine, și nici despre moda ori, nu știu, slabit. Cu gurița ei – de fapt, cu manuțele din dotare, ca a scris, n-a vorbit, Bianca Dragușanu a povestit cum a gasit, impreuna cu o prietena, o sacoșa cu 21.000 de euro, impreuna cu un pașaport, (ma rog, mai mult prietena a gasit, dar Bianca a fost factorul de decizie) pe o tejghea a unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Bianca Dragușanu a gasit 21.000 de euro intr-o punga, in timp ce se afla intr-un important centru comercial din București. Spre surprinderea unora, vedeta a apelat imediat la autoritați pentru a le alerta cu privire la suma imensa de bani pe care a gasit-o alaturi de un pașaport și un extras de cont.…

