Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proverbului romanesc conform caruia „ban la ban trage”, Bianca Dragușanu a impartașit recent cu urmaritorii sai o experiența inedita prin care a trecut, in timpul unei plimbari cotidiene. Fosta asistenta TV a gasit o sacoșa cu nici mai mult nici mai puțin de 21.000 de euro.

- Uite desparțirea, nu mai e desparțirea! Cam așa stau lucrurile in cazul lui Alex Bodi și a fostei sale iubite. Daca recent spunea ca nu mai e intr-o relație cu partenera sa, iata ca acum afaceristul și iubita de care tocmai de desparțise au decis sa-și mai dea o șansa in iubire. Marea impacare a avut…

- Alex Bodi s-a desparțit de iubita, insa afaceristul vrea sa dea din nou lovitura. Fostul soț al Biancai Dragușanu iși dorește sa o recuceasca pe fosta, cea de care s-a desparțit nu tocmai prea bine. A mers dupa ea chiar și pana in Monte Carlo.

- Bianca Dragușanu a fost vazuta in ultima perioada purtand numai peruca. Fosta soție a lui Victor Slav a explicat de ce a apelat la acest artificiu. In ultimul an, Bianca Dragușanu a aparut mereu cu parul diferit, asta pentru ca purta peruca. Vedeta a dezvaluit ca așa a reușit sa iși lase parul natural…

- Bianca Iordache a renunțat definitiv la fostele iubiri și se pare ca iubește din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta iubita a lui Alex Bodi a vorbit despre viața ei amoroasa, dar și despre ce planuri mari de viitor are.

- Un barbat a crezut ca nu vede bine, dupa ce a primit nota de plata, la un restaurant din București. Deși in colimator sunt acum prețurile de pe litoral, care continua sa ii șocheze pe turiști, se pare ca nici prețurile teraselor și restaurantelor din Capitala nu raman in urma!… Un barbat din București…

- Iulia Salagean și-a luat marea comunitate prin surprindere in aceasta dimineața, asta dupa ce s-a afișat complet naturala și fara filtre de infrumusețare. Fosta soție a lui Alex Bodi a demonstrat ca se mandrește cu aspectul ei fizic. Iata cum arata frumoasa blondina!