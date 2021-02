Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate mai sunt caile iubirii, mai atunci cand o avem ca personaj principal pe Bianca Dragușanu. Dupa ce aceasta a avut o relație cu Gabi Badalau, dar pe care nu au confirmat-o oficial, acum s-au desparțit, dar iata ca parca se anunța impacarea! Cum s-a dat de gol vedeta, prin gestul facut pe internet.

- Veste bomba in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat? Cum i-a dat Claudia Patrașcanu de gol? Mesajul surprinzator postat de artista pe contul sau de Facebook.

- Daca in urma cu doar cateva saptamani vorbeam despre cuplul momentului, cel al Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau, acum totul e de domeniul trecutului, caci nu mai sunt impreuna! Ce spune Bianca Dragușanu despre separarea de acesta! A fost vorba oare doar de o prietenie?

- Nu e un secret ca Biancai Dragușanu ii place sa fie rasfațata cu tot feluri de cadouri de lux. De data aceasta, focoasa blondina a dat lovitura pe Instagram cu un inel superb, lucrat minuțios. Sa fie chiar de la Gabi Badalau?

- Se anunța nunta dupa divorț…dupa divorțul ambilor protagoniști, caci parca trecutul li se oglindește, iar viitorul se preconizeaza a fi la fel. Pana acolo, curg declarațiile de dragoste. Surprinzator, chiar din partea Biancai Dragușanu, care, deși intransigenta, este o pasionala, prin urmare se lasa…

- Dupa anunțul casatorieri dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, Claudia Patrascanu a luat razna. Claudia a inceput sa i dea Biancai zeci de mesaje, care mai de care, mai dure și pline de acuzații. Bianca Dragușanu asaltata de fosta soție a lui Badalau Deși in al noualea cer, dupa cererea in casatorie,…

- Cine a zis ca Gabi Badalau nu este romantic, ei bine, s-a inșelat amarnic! Afaceristul i-a pregatit o surpriza de zile mari Biancai Dragușanu, cum doar in filme mai vezi in zilele noastre! Cum a așteptat-o Gabi Badalau pe frumoasa vedeta in dormitor? Blonda fatala a showbiz-ului a publicat imaginile!

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!