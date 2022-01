Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4730 de minori din Republica Moldova și-au administrat prima doza de vaccin impotriva Covid-19, iar 3600 au fost vaccinați cu schema completa. Imunizarea acestei categorii de populație, care a inceput pe 18 noiembrie, se realizeaza doar la solicitarea parintelui, tutorelui sau a reprezentantului…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit joi, 16 decembrie, la tribunal, insa tot nu au divorțat. Cei doi nu au oferit prea multe declarații, insa s-au ințeles in ceea ce privește programul copiilor de sarbatori. Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit din nou la tribunal joi, 16 decembrie.…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu nu mai formeaza un cuplu, dar nu este un secret pentru nimeni ca cei doi au o fetița superba. Prezentatorul este topit dupa ea și are numai cuvinte de lauda la adresa ei. Iata care este relația tata-fiica a celor doi!

- Nepotul regelui Mihai, Nicolae al Romaniei, anunța venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Nicolae al Romaniei a anunțat, duminica, printr-un comunicat de presa, venirea pe lume al celui de-al doilea copil. „In Ajunul sarbatorii Sfantului Nicolae, ocrotitorul copiilor, va impartașim…

- Viața Andreei Diaconu s-a schimbat radical dupa ce s-a presupus ca ar fi avut o relație amoroasa cu Gabi Badalau, in timp ce afaceristul se iubea, de fapt, cu Bianca Dragușanu. Fosta candidata a postului de asistenta de la Acces Direct a rabufnit și a povestit, in exclusivitate la Xtra Night Show, totul…

- Un copil de doar trei ani, din municipiul Mangalia, a murit, joi, dupa ce a fost atacat și mușcat de cainele familie. Ancheta in acest caz este in derulare. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa. Copil de trei ani, mort dupa ce a fost mușcat de caine Potrivit…

- Scandalul dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu a luat amploare, astfel din ce in ce mai multe detalii ies la suprafața. Caci in acest moment, Gabi Badalau se afla la mijloc, intre mama copiilor sai și actuala sa iubita, celebrul afacerist nu s-a putut abțina sa nu intervina in direct la Xtra…

- Dupa ce a avut o reacție acida la adresa Andreeai Diaconu, tanara alaturi de care s-a afișat recent Gabi Badalau, Bianca Dragușanu a revenit cu o atitudine diferita la Xtra Night Show. Blondina spune ca sunt deja prea multe probleme in relația ei cu afaceristul și susține ca este pregatita sa se desparta,…