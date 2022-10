Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in vacanța, in Bangkok, dupa ce afaceristul a refuzat, in instanța, sa divorțeze de fosta soție. Peste doar cateva zile inca soțul Claudiei Patrașcanu va implini 35 de ani așa ca, cel mai probabil, acesta iși va sarbatori ziua de naștere in capitala Thailandei.…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se bucura de o vacanța romantica in Amsterdam. Se pare ca afaceristul iși dedica tot timpul iubitei sale, in ciuda faptului ca este in plin scandal cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor sai. Ei bine, vedeta incearca sa faca tot posibilul pentru a fi alaturi de partenerul…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica in Amterdam! Chiar daca afaceristul este in scandal cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui, iata ca știe sa se bucure din plin de viața și se simte foarte bine in compania Biancai Dragușanu. Iata cum s-au fotografiat cei doi indragostiți! Chiar…

- Bogdan Ionescu radiaza de fericire la brațul iubitei sale! Acesta s-a lasat fotografiat intr-o ipostaza tandra alaturi de femeia care l-a cucerit. Iata ce imagine a publicat pe contul de Instagram.

- Bianca Dragușanu a renunțat la hainele scumpe pentru șorțul de bucatar! Da, ați auzit bine, diva a trecut in bucatarie și chiar și-a pus o boneta draguța pe cap. Iata ce a incercat iubita lui Gabi Badalau sa gateasca!

- Bianca Dragușanu a postat zilele trecute mai multe imagini din vacanța, semn ca se simte foarte bine in compania lui Gabi Badalau. In timp ce indragostiții se afla in Grecia, Victor Slav petrece timp cu fetița lui din casnicia cu frumoasa vedeta!

- In timp ce Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt in vacanța in Grecia, fetița sa se bucura de relaxare tot in afara Romaniei. Vedeta și-a lasat fiica pe maini bune, mai exact pe mainile lui Victor Slav, fostul ei partener de viața și tatal micuței. Aceștia au plecat și ei intr-o vacanța departe de țara.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu au mai vorbit despre relația lor deloc in ultimele luni, așa ca pentru fanii cuplului era un mister daca mai sunt sau nu intr-o relație. Ei bine, amandoi au dat de ințeles pe rețelele de socializare ca sunt mai fericiți ca niciodata și ca se bucura de o vacanța de…