Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta drept una dintre cele mai senzaționale prezențe din showbiz-ul romanesc, Bianca Dragușanu s-a aflat, de curand, in vizorul camerelor de filmat. PAPARAZZII SpyNews.ro au filmat-o pe vedeta noastra intr-o ipostaza de-a dreptul unica. Cu toate ca nu pare adepata cumparaturilor, blondina s-a aflat,…

- Bianca Dragușanu este o mamica extrem de devotata și dragastoasa, lucru ce se poate vedea in toate interacțiunile pe care le are cu fiica ei, Sofia, precum și nenumaratele dedicații pe care i le face micuței sale. Recent, diva și-a dus odorul la un coafor, acolo unde micuța ei a avut parte de un tratament…

- Schimbare de look pentru fiica Biancai Dragușanu! Sofia și-a dorit o schimbare de look, astfel ca mama ei i-a indeplinit toate dorințele micuței sale. La doar șase ani, Sofia iși dorește sa-i calce pe urme mamei sale, motiv pentru care și-a dorit sa se vopseasca blonda și a mers in salonul de infrumusețare.…

- Bianca Dragușanu este destul de activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online tot ceea ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, ei bine, vedeta a avut parte de cateva clipe de rasfaț cu fiica ei, Sofia, și mama…

- Așa mama, așa fiica! Bianca Dragușanu atrage privirile de fiecare data cu ținutele sale spectaculoase, dar și cu trupul de invidiat. Vedeta petrece destul de mult timp in compania fiicei sale, Sofia, iar de aceasta data, frumoasa blondina a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare.

- Bianca Dragușanu a avut parte de o surpriza de proporții din partea fiicei sale. Blondina tocmai ce s-a intors din vacanța pe care a petrecut-o alaturi de Gabi Badalau, iar prima oprire a fost directe la fiica ei, care o aștepta cu mult dor acasa. Bianca Dragușanu a fost foarte emoționata de surpriza…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau par sa aiba o relație din ce in ce mai serioasa, iar de curand fosta asistenta TV a vorbit și despre relația pe care fiica ei din mariajul cu Victor Slav, Sofia, o are cu afaceristul.

- Oana Roman a facut, din nou, publice identitațile și mesajele pline cu jigniri pe care le primește in mediul online. Unele dintre ele erau trimise de o internauta care era mama la randul ei, iar vedeta și-a aratat compasiunea pentru fiica sa. Iata ce reacție a avut fiica lui Petre Roman!