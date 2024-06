Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, o noua controversa in lumea mondena din Romania! Alex Bodi, prins intre foste! Afaceristul a fost surprins alaturi de Bianca Draguașanu și Ema Uta in aceeași locație. Cu fosta fosta a vorbit minute in șir, fara sa aiba habar ca e prin preajma femeie careia i-a pus de curand inelul pe deget.

- Incendiu puternic la AFI Cotroceni, cel mai mare mall din București! Din primele informații, mai multe persoane ar fi fost prinse in zone cu fum dens. Noua mașini de la ISUBIF intervin de urgența la fața locului. In zona s-a produs haos și oamenii sunt evacuați. Știre in curs de actualizare The post…

- Dupa desparțirea de Gabi Badalau, Bianca Dragușanu este din nou singura. Vedeta a fost acuzata de fostul iubit ca ar avea o relație de peste 6 luni cu altcineva deși aceștia s-au desparțit doar in urma cu cateva saptamani.Blondina a negat vehement acuzațiile, menționand ca, din cauza caldurii, caracterul…

- Furtuna puternica de la București a facut prapad in Capitala joi seara, inundand zeci de strazi din toate sectoarele. Infrastructura din apropierea Arenei Naționale n-a facut nota discordanta, a cedat și ea, iar precipitațiile abundente au provocat un haos de nedescris in jurul celui mai mare stadion…

- Ieri, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna in formula completa. Blondina și afaceristul au ales sa se relaxeze pe taramul milionarilor, iar de curand, au postat și primele imagini din Dubai.

- Comisarii ANPC au descoperit nereguli grave in magazinele Mobexpert, in urma a 137 de controale. Firma deținuta de Dan Șucu i-a pacalit pe romani prin diferențe uriașe intre prețul de la raft și cel de la casa de marcat, afișe cu promoții false, reduceri considerabile in baza cardului de fidelitate…

